خلفان: الرئيس تبون يحرص على صون كرامة مواطنينا بالمهجر

أبرز اليوم، الثلاثاء، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة. كريم خلفان، دور الجالية الوطنية بالخارج في المشاركة السياسية الوطنية.

وخلال إشرافه على افتتاح ندوة نظمت حول موضوع “دور الجالية الجزائرية بالمهجر في المشاركة السياسية الوطنية و التعبئة لبناء مؤسسات الدولة”، أوضح خلفان أن الجالية تعد بمثابة “جسرا حيويا يربط بين أبناء الوطن ويعزز التلاحم بينهم”.

وبالمناسبة، نوّه ذات المسؤول بـ”الاهتمام البالغ” الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. للجالية من خلال “حرصه الدائم على صون كرامة مواطنينا. أينما كانوا وتوفير كل الظروف التي تمكّنهم من ممارسة حقوقهم السياسية. والمدنية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الشعب والطاقات الحية للبلاد”.

كما أبرز خلفان أن هذا الاهتمام “يعكس رؤية واضحة لمستقبل الجزائر، التي تقوم على إشراك جميع أبنائها في بناء وطن قوي”، مذكرا بمشاركة الجالية الوطنية في الثورة التحريرية المجيدة، والتي كانت -كما قال- “سند قوي” في استرجاع السيادة الوطنية.