خلفان يتطرق إلى دور المحضـر القضائي في العملية الانتخابية.. وهذا ما قاله

ألقى البروفيسور كريم خلفان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، أمس الأربعاء. مداخلة حول موضوع “مساهمة المحضر القضائي في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في الجزائر”.في إطار فعاليات الملتقى الأفرو-أوروبي السابع للمحضـرين القضائيين.

وقد تطرق في مداخلته إلى مختلف الأدوار التي يضطلع بها المحضـر القضائي في العملية الانتخابية، عبر جميع مراحلها على غرار العضوية في المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة المستقلة. المصادقة على استمارات التوقيعات الفردية. للمترشحين الرئاسيات،التشريعيات، المحليات).العضوية كضابط عمومي مسخر يقوم بمهام أمين اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة بتجميع وتركيز النتائج.

بالإضافة إلى حضور عملية القرعة الخاصة بالتوزيع العادل للحيز الزمني للمترشحين في وسائل الإعلام العمومية، المشاركة في قرعة الأرقام الخاصة بالمترشحين. وكذا إثبات حالة غلق الترشيحات. وتبليغ قرارات السلطة المستقلة المتعلقة بالرفض أو الإخطار.