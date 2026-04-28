خلفان يجتمع مع رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، على اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر عن بعد مع رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ومنسقي السلطة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للسلطة، أشرف خلفان، يوم الاثنين. رفقة أعضاء مجلس السلطة المستقلة وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية، على هذا الاجتماع التنسيقي الذي تم خلاله التطرق إلى “الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 يوليو 2026. لاسيما مرحلة اكتتاب الاستمارات وإيداع ملفات الترشح ودراستها”.

يذكر أن مجموع ملفات التصريح بالترشح المسحوبة والمتعلقة بالدائرة الانتخابية خارج الوطن، بلغ “14 ملفا تحت رعاية 11 حزبا سياسيا”. فيما “لم يسجل أي إيداع بالنسبة لملف التصريح الجماعي للترشح”.