خلفان يدعو إلى استخدام المنصة الرقمية للتسجيل في القوائم الانتخابية

قام كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى ولاية وهران. بغرض الوقوف على ظروف وسير عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مدينة وهران والي الولاية. مرفوقًا بـرئيس المجلس الشعبي الولائي وبعض الإطارات المحلية بالولاية.

وحضر رئيس السلطة المستقلة بالنيابة رفقة والي الولاية مراسيم الاحتفالات المخلدة للذكرى 63 لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون. بمقر المحطة الجهوية للتلفزيون بوهران.

كما تنقل خلفان لمعاينة ظروف سير عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية على مستوى مندوبية السلطة المستقلة لبلديتي وهران وبئر الجير. وعلى إثر ذلك، أسدى رئيس السلطة المستقلة تعليمات بضرورة الحرص على التدوين السليم للمعطيات الشخصية لطالبي التسجيل. والعمل على توسيع مجال التحسيس والتوعية لتشمل سكان الأقطاب الحضرية الجديدة بغية التسجيل في القوائم الانتخابية. لاسيما عبر الخدمات الالكترونية التي وفرتها السلطة المستقلة.

وأشار خلفان، إلى استراتيجية السلطة المستقلة لتقريب الادارة الانتخابية من المواطنين وتمكينهم من التسجيل. اوالشطب او تحيين المعطيات الشخصية او التأكد من تسجيلهم في القوائم الانتخابية. على اعتبار التسجيل في القوائم الانتخابية واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية لترسيخ قيم المواطنة والمشاركة الفعالة في تسيير الشؤون العمومية.