خلفا لأبو الغيط.. نبيل فهمي يتسلّم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية

​تسلّم نبيل فهمي، اليوم الأربعاء، مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، تسلّم خلالها مهام منصبه من أحمد أبو الغيط، الذي اختتم بذلك فترة ولايته، وذلك بحضور الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها.

وعقب مراسم التسلّم والتسليم، تلقى الأمين العام إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول بعض المستجدات. في الملفات السياسية. كما عقد الأمين العام اجتماعاً مع الأمناء العامين المساعدين. لبحث الأولويات خلال المرحلة المقبلة، ومنهجية وسير العمل في مختلف القطاعات، حسب بيان لجامعة الدول العربية.

كما وقّع الأمين العام أولى مراسلاته الرسمية الموجهة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة الدول العربية، لتوجّيه الشكر والتقدير على الثقة الغالية التي أولوه إياها. كما وقع خطابات إلى أصحاب المعالي وزراء الخارجية، متضمنةً تقييم للأوضاع العربية، ومقترحات لتمكين العالم العربي والجامعة العربية من التصدي للتحديات القائمة، وتطويرها وإصلاحها، فضلاً عن تعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي.

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