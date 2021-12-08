خلفا لأنجيلا ميركل.. البرلمان الألماني ينتخب شولتز كمستشار

فاز أولاف شولتس ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمستشارية الألمانية في تصويت برلماني اليوم الأربعاء. ليحل بذلك محل أنغيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب.

وتلقى الألمان وعودا بتشكيل حكومة جديدة مع اقتراب عيد الميلاد. ومع تلألؤ الأضواء الاحتفالية على الأشجار في الحي السياسي في برلين، يبدو أنهم سينعمون بتحقق تلك الوعود.

في حين سمي الائتلاف الجديد بـ”ائتلاف إشارات المرور” إشارة إلى ألوان الأحزاب المعنية: (الأحمر) الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يناصرون المجتمع العادل. و(الأصفر) الديمقراطيون الأحرار الذين يدافعون عن التجارة والصناعة، وحزب الخضر.

كما سيتعين عليهم المضي قدما، مع تعرض ألمانيا لموجة رابعة شديدة من فيروس كوفيد،والقيود المشددة بشكل متزايد على الحياة العامة.

كان وزير المالية الألماني الحالي شولتز، البالغ من العمر 63 عاماً، يلقب باللامبالي أو “شولتزومات”. لكنه نجح في تجاوز صورة التكنوقراطي الشبيه بالروبوت وتوصل إلى اتفاق لحكم البلاد مع الخضر والديمقراطيين الأحرار.

أكسبه تعامله البراغماتي مع أزمة كوفيد، الكثير من الثناء ونسب قبول عالية. أما منتقدوه، فهاجموه واتهموه بالفشل في فضحتين ماليتين كبيرتين.

وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط في ألمانيا الفوز في الانتخابات الفيدرالية. كما قال موجها الخطاب لحزب المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل إنه “يجب ألا يبقى في السلطة”.

وقال أولاف شولتز، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن لديه تفويضا واضحا لتشكيل حكومة. بينما يظل منافسه المحافظ أرمين لاشيت مصمما على مواصلة القتال. وحكم الحزبان معا لسنوات. لكن شولتز يقول إن الوقت قد حان لتحالف جديد مع الخضر والليبراليين.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الاتحاد المسيحي الحاكم على 24.1 في المائة.

وحقق حزب الخضر أفضل نتيجة في تاريخه، إذ احتل المركز الثالث بنسبة 14.8 في المئة من الأصوات.

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