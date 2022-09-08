خلفا لتوخيل.. تشلسي يعين غراهام بوتر مدربا للفريق

عين اليوم الخميس، نادي تشلسي الإنجليزي، غراهام بوتر، مدربا فريقا للجديد، خلفا للمدرب المقال الألماني توماس توخيل.

وحسب الموقع الرسمي لفريق تشلسي، فغن الفريق الأزرق، قد وقع مع مدرب برايتون السابق، غراهام بوتر، عقداً مدته 5 سنوات.

وصرح المدرب الجديد للبلوز بهذا الشأن، غراهام بوتر:”قال بوتر:”أنا فخور للغاية ومتحمس لتمثيل نادي تشيلسي ، هذا النادي الرائع”.