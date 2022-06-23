خلفت 132 قتيلا.. الجزائر تدين الهجومات الإرهابية بمالي

أدانت الجزائر بشدة الهجومات الإرهابية التي وقعت في مالي في ديالاساغو. وفي منطقتين أخريين في دائرة بانكاس، والتي خلّفت مقتل 132 مدنيا.

وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “في هذه الظروف الأليمة. تتقدم الجزائر بالتعازي الخالصة لأسر ضحايا هذه الأعمال الإجرامية وتؤكد لمالي دولة و شعبا تضامنها الأخوي في هذه المحنة الأليمة”.

وتابع البيان “إن هذه الهجومات الإرهابية ضد السكان العزل تذكّر مرة أخرى بضرورة استئصال هذه الآفة الغريبة على مجتمعاتنا. وكذلك على قيم وإيمان شعب مالي الشقيق”.

ودعت الجزائر إلى رد حازم من طرف الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي كافة. مشدّدة على ضرورة التجند الواسع بصفة مستعجلة من أجل القضاء على هذه الآفة التي ما فتئت تنتشر في قارتنا.

كما تؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. بغية تعزيز قدرات الدولة المالية وسلطتها على كامل ترابها الوطني.

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