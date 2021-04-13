خلف الله :”لدي طموحات كبيرة مع السياربي”

أكد الوافد الجديد لشباب بلوزداد، هشام خلف الله، بأنه عازم على تقديم مُستويات كبيرة مع أبناء لعقيبة، الذين التحق بهم قادما من أولمبي المدية.

وتحدث صاحب الثلاثين عاما للقناة الرسمية للسياربي قائلا :”لدي طموحات كبيرة، وأريد فرض نفسي كأساسي مع الفريق”.

وأضاف :”أسعى لتسجيل الكثير من الأهداف، وأنوي تقديم عروض أفضل من تلك التي قدمتها بداية الموسم مع لوام”.

وواصل :”أنا أجيد اللعب في مختلف مناصب الهجوم، ولكني أجد راحتي بشكل أكبر في منصب جناح أيمن”.

وختم :”من حق الأنصار أن يطمعوا، وسنعمل على تحقيق لقب البطولة الوطنية، رغم أنه المهمة لن تكون سهلة”.