خلف مقتل وإصابة العشرات.. الجزائر تدين الإعتداء الإرهابي ضد الجيش النيجيري

نددت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الخميس، بشدة الإعتداء الإرهابي ضد الجيش النيجيري في تاباتول.

وأفادت الخارجية الجزائرية أن الاعتداء خلف مقتل وإصابة عشرات الجنود.

وأعلنت وزارة الدفاع فى النيجر فجر اليوم الثلاثاء، أن “مجموعة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول. لهجوم معقّد نفّذه أكثر من مئة إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية”.

وأضافت الوزارة فى بيانها أنّ “الحصيلة الأولية” تفيد بأنّ 29 جندياً سقطوا. وقد تقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام.

كما أسفر الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح. فيما أكّدت الوزارة في بيانها مقتل “عشرات الإرهابيين” خلال صدّ الجيش للهجوم.