خلف 19 مصابا.. اخماد حريق شب داخل مصنع لإنتاج وتخزين الأحذية بباتنة

تمكنت عناصر الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من اخماد حريق شب داخل مصنع لإنتاج وتخزين الأحذية بولاية باتنة.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 14سا 40د، من أجل إخماد حريق شب داخل مصنع لإنتاج و تخزين الاحذية، بمنطقة النشاطات “كشيدة” ببلدية ودائرة باتنة.

ليتم تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره الى باقي أنحاء المصنع فيما لا تزال عملية التبريد متواصلة.

وخلف الحادث إصابة 19 شخص لهم صعوبة في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.