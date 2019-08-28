خلق منتوج سياحي مشترك بين الجزائر ومالي

ستعمل وزارة السياحة على خلق منتوج سياحي مشترك مع جمهورية مالي بهدف الترويج للسياحة بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستقبل وزير السياحة عبد القادر بن مسعود وزيرة الصناعة التقليدية والسياحة لجهورية مالي NINA WALET INTALLOU.

وأضاف البيان، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون الجزائري المالي، والتي شرعت أمس الوزيرة في زيارة عمل رسمية للجزائر.

وتطرق الطرفان إلى سبل تطوير ودعم علاقات التعاون بين البلدين، بتبادل الخبرات والمعارف في السياحة والصناعة التقليدية والتكوين.

كما سيتم المشاركة في معارض الصناعة التقليدية المنظمة في كلا البلدين ناهيك عن العمل على خلق منتوج سياحي مشترك بهدف الترويج للسياحة في البلدين.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء عرف تقديم عرض حول استراتيجية تطوير السياحة والصناعة التقليدية بالجزائر.