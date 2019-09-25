خلق 4 مناطق اقتصادية للمؤسسات الناشئة والإستثمارات الأخرى

خلص إجتماع مجلس الوزراء اليوم بإستحداث 4 أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن للمؤسسات الناشئة والإستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة.

وحسب قرارات مجلس الوزراء تمت الموافقة على خلق 4 مناطق إقتصادية تتمثل يمايلي: مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب.

مناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية.

مناطق اقتصادية لتطو ير التجارة اللوجيستية والخدمات.

مناطق صناعية مندمجة.

وأوضح بيان مجلس الوزراء إن الهدف من خلق مناطق إقتصادية ترشيد النفقات العمومية. تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية.

وتفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط. الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار

ويهدف هذا القرار إلى تحسين مناخ العمال وجاذبية الإقتصاد الوطني من خلا رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 .

مع تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل ألأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية .

وخلال الإجتماع قدم وزير المالية عرضين حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 وأيضا إقتراح إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية.

كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم التنفيذي الذي ينشئ محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.