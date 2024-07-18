خلل تقني في سفينة موبي دادا.. هذا ما حدث

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، عن تسجيل عطب تقني طارئ على متن سفينة موبي دادا. وهذا خلال رحلتها الرابطة بين اليكانتي ووهران بتاريخ 17 جويلية.

واشارت المؤسسة النقل البحري، أن الأمر إستدعى تدخلا فوريا من قبل التقنيين لمعاينة الخلل ومعالجته. في حين، سيتم التكفل بكافة الركاب المتواجدين حاليا على متن ذات السفينة بغية نقلهم في رحلة خاصة على متن باجي مختار 3.

وفي المقابل تم تنصيب خلية أزمة على مستوى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لمتابعة تطورات الوضع عن كثب.