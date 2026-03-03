خلل تقني مفاجئ يضرب فيسبوك ويعطل خدماته حول العالم

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء الثلاثاء، خللًا تقنيًا مفاجئًا تسبب في تعذر وصول عدد كبير من المستخدمين حول العالم إلى حساباتهم، أو استخدام بعض خدمات المنصة بشكل طبيعي.

وأبلغ مستخدمون في عدة دول عن ظهور رسالة تفيد بـ”عدم توفر الشبكة”، عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح الموقع. إلى جانب تسجيل بطء ملحوظ في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.

وحتى الآن، لم تصدر الشركة المالكة للمنصة “ميتا” أي توضيح رسمي بشأن طبيعة هذا العطل أو أسبابه، في وقت يترقب فيه المستخدمون عودة الخدمة إلى وضعها المعتاد.