خلل تقني يكلف زبائن بريد الجزائر «الملايين»

المديرية العامة راسلت مسؤولي الوحدات البريدية للإسراع في التدخل

مؤسسة بريد الجزائر: «الخلل تقني وسيتم تسويته على مستوى مراكز البريد»

مصدر من وزارة البريد: «كل من يُثبت سحب مبلغ من حسابه يعوض في 72 ساعة على أكثر تقدير»

تسببت عملية تغيير مؤسسة بريد الجزائر لعدد من الموزعات الآلية في أكثر من منطقة، في اضطراب وخلل مؤقت في شبكة الموزعات، الأمر الذي جعل الزبائن يتفاجأون بسحب مبالغ مالية من حساباتهم مخالفة لتلك التي قاموا بسحبها خلال عملياتهم المالية على مستوى الموزعات باستعمال البطاقة الذهبية.

تفاجأ بداية من تاريخ، 9 أفريل الجاري، المئات من زبائن بريد الجزائر بسحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم من دون إشعار مسبق أو عمليات مالية قاموا بها، وهو ما جعلهم يحتجون لدى قباضة البريد.

وحسب بيان لمؤسسة بريد الجزائر، فإن سبب هذا السحب العشوائي يعود إلى خلل تقني مسّ شبكة الموزعات التابعة لبريد الجزائر، الذي تسبب في سحب مبالغ مالية لعديد الزبائن.

وحسب مراسلة وجهتها المديرية العامة إلى بريد الجزائر بمختلف شبكاته الموجودة على مستوى 48 ولاية، أول أمس، أمرت المديرية العامة مديري الوكالات بالإسراع في تسوية الأعطاب والاختلالات التي تم تسجيلها منذ قرابة 7 أيام كاملة، وذلك بعد الانتهاء من ضبط الشبكة الجديدة للموزعات المالية.

وتم منذ أيام تسجيل عمليات سحب أموال غير مجدية على مستوى الموزعات الآلية، إضافة إلى تسجيل عمليات «سحب» لأرصدة الزبائن من دون تسوية آلية للعملية.

وشددت المديرية العامة لبريد الجزائر، على ضرورة الإسراع في تسوية وضعية الزبائن على مستوى مكاتب البريد، مع مراعاة عدة تدابير، منها التأكد من العملية على مستوى الشريط اليومي لعمليات السحب عبر الموزعين والتأكد من خصم قيمة العملية من رصيد الزبون والتأكد من عدم وجود أي تسوية بعد مرور 48 ساعة.