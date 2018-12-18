خلل تقني يلغي رحلة مغادرة وزيرة التضامن بالوادي

تسبب عطل على مستوى طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في الرحلة رقم 6253 إلى تأخرها من الساعة 11 صباحا إلى حدود الساعة الخامسة والنصف مساءا.

وكان من المقرر مغادرة وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التي إضطرت إلى ترك الوفد المرافق لها، والتنقل برا إلى ولاية بسكرة للوصول عبر رحلة أخرى نحو العاصمة.

وحسب مصادر مطلعة فإن الطائرة تعرضت إلى عطب على مستوى إحدى العجالات تطلب إحضار قطع غيار من العاصمة لتتمكن بعدها من المغادرة.

وشهد عذا العطب تاجيل مواعيد عدد من المرضى والحالات الخاصة لإلتزامهم بالمواعيد مع أطباءهم للعلاج.

كما أخر التزامات الكثير من المسافرين لقضاء حاجياتهم في العاصمة.