خلل عالمي يصيب تطبيقات “الإنستغرام” “ماسنجر” و “واتساب”

تعرضت تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي، إلى عطل مفاجئ، مساء اليوم الجمعة.

ويتعلق الأمر بكل من تطبيقات “فايس بوك”، “ماسنجر”، “إنستغرام”، “واتساب”، و”تيك توك”.

فبالنسبة لمستخدمي تطبيق “واتساب” على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، فإنهم لم يتمكنوا من إرسال رسائل رغم محاولاتهم المتكررة.

نفس الشيء بالنسبة لباقي التطبيقات، حيث تعذر على مستخدميها مشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

هذا ولم يتضح بعد سبب هذا الخلل، الذي أدى إلى إستياء الجميع عبر العالم.

وتجدر الإشارة، إلى أن مثل هذه الأعطال التي تتعرض تطبيقات مواقع التواصل لن تدوم طويلا، ومن المتوقع أن تعود إلى طبيعتها في أقرب وقت.