خلل في تحديث “غوغل كروم” يُعيق نقل جميع البيانات إلى المستخدمين

أفاد مطورو تطبيقات الهواتف عن ارتكابهم لخطأ كبير على نظام الهواتف في “غوغل كروم 79″ تحديدا إصدار ” كروم أندرويد”.

وحسب موقع “زد نت” المتخصص في الأخبار التقنية، فإنّ هذا الخلل يؤدي إلى حذف بيانات المستخدم وإعادة تحميل تطبيقات الجهاز.

وحدث الخطأ أثناء عملية التحديث من كروم 78 إلى “كروم 79”

ووفقا لموقع “زد نت” المتخصص في الأخبار التقنية فإن هذا الخلل يؤدي إلى حذف بيانات المستخدم وإعادة تحميل تطبيقات الجهاز.

وأقّر مطورو “غوغل” بارتكاب هذه العملية ونسيان نقل محتويات “لوكال ستوراج” أو “واب س.ك.ل” إلى دليل “كروم 79” الجديد، مما يجعل البيانات غير قابلة للوصول لجميع المستخدمين.

للإشارة يعد كل من “لوكال ستوراج” و”واب س.ك.ل” آليات تخزين تسمح لموقع ويب بتخزين البيانات على جهاز المستخدم، ويتم استخدامهما على نطاق واسع على الأجهزة المحمولة، وخاصة من قبل مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة.