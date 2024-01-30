خلل في توصيل الطرود.. بريد الجزائر يكشف السبب !

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه تم عدة اختلالات في عملية توزيع وتوصيل الطرود. وهذا راجع إلى نقل مركز الطرود البريدية CPX من الجزائر ميناء نحو مركب ساحة الشهداء بالعاصمة.

وجاء في بيان بريد الجزائر “نحن ندرك أتم الإدراك مدى الدقة التي يكتسيها توصيل الطرود الخاصة بكم إذ نتقدم إليكم باعتذارنا الخالص والصادق عقب الإزعاج المسبب”.

كما دعت المؤسسة، المواطنين إلى الاطمئنان كونه سيبذل كل جهوده لتسوية هذه الوضعية ولضمان توزيع سريع وفعال للطرود.