خلل مفاجئ في تويتر يحول “الخاص” إلى “عام”

اعترفت شركة “تويتر” بوجود خلل في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد فقط.

في حين لم يؤثر أبدا على مستخدمي هواتف آيفون أو الأنترنت، ما تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.

خصوصا إذا أجروا تعديلات أو تغييرات في إعدادات حساباتهم، مثل تغيير البريد الالكتروني الذي يستخدمونه في التطبيق.

وقالت الشركة أن هؤلاء أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل في التطبيق.

وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية، بعد أن كانت سمحت لمستخدمي تطبيق تويتر حق حماية تغريداتهم.

وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم.

حيث غالبا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم تفاديا لمشاكل هم بغنى عنها بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأضافت الشركة بعد إبلاغنا للمعنيين”إننا نعتذر لما حدث، ونعمل على مراجعة شاملة للمساعدة في الحيلولة دون حدوث مثل هذا الخلل ثانية”.

وجاءت اعترافات “تويتر” ردا على زيادة الضغوط على الشركة في الوقت الذي تستهدف مزيدا من الشفافية.