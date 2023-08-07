خلية إصغاء لفائدة حاملي البكالوريا على هذه الأرقام الهاتفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن وضع خلية إصغاء تحت تصرف حاملي البكالوريا الجدد.

وحسب بيان للوزارة، تم تسخير هذه الخلية، للتواصل مع الوصاية لطلب أي توضيحات.

كما تضع الوزارة، تحت تصرف حاملي البكالوريا الجدد، رقمين هاتفيين يمكنهم التواصل من خلالهما مع الوزارة لأي استفسار أو طلب توضيحات وهما : 023238077/023238057.

وحددت الوصاية مواعيد استقبال الاتصالات من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثامنة مساء، وذلك طيلة مدة التسجيلات الجامعية النهائية.