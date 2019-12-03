خلية إعلام الفاف تحقق قفزة كبيرة بعد كان 2019

حققت المواقع الإعلامية، للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي قفزة نوعية، بعد تتويج الخضر بـ”كان 2019″.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، في تقرير لشهر ديسمبر الجاري، عن إرتفاع كبير في نسبة المتابعة لحساب الفاف، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب موقع “الفاف”، فقد ارتفعت نسبة متابعة صفحتها عبر موقع “فايسبوك” من 80 ألف متابع، إلى 290 ألف متابع.

وبالنسبة لموقع “تويتر”،ارتفعت هذه النسبة من 1.4 مليون متابع، إلى 1.6 مليون متابع، في حين تضاعف الرقم على “اليوتوب” من 24 ألف متابع، إلى 173 ألف متابع.

وعلى موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام”، بلغت صفحة الإتحاد الجزائري لكرة القدم، 269 ألف متابع.