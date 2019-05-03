خلية استماع ومتابعة لمطاردة التجار الذين لا يحترمون الأسعار المرجعية في رمضان

وضعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “خلية استماع ومتابعة”، تستقبل شكاوي المستهلكين جراء أي مخالفة للتجار بتجاوز الأسعار المرجعية المحددة.

ووضعت المنظمة أرقاما خاصة لاستقبال شكاوي المستهلكين خلال شهر رمضان،وذلك بعد تأكيد أغلب المستهلكين، على رغبتهم التبليغ عن أي تجاوز.

وأجرت المنظمة سبر آراء على 6000 شخص بهذا الخصوص، أبدى 90 من المائة منهم نيته في التبليغ عن أي تجاوز.

وأشارت المنظمة في منشور لها على الفايسبوك، بأنه “وبعد تحديد المنتوجات وأسعارها المرجعية من طرف جميع الشركاء، فلاحين، تجار ومستهلكين

وبعدما تقرر هذه السنة معاقبة كل من يتجاوز الأسعار المرجعية، ومتابعتهم بتهمة المضاربة بناء على خطة الطريق الموضوعة،

قررت المنظمة وضع خلية استماع ومتابعة، لنقل التجاوزات التي يتم ملاحظتها، والتبليغ عنها، لدى الجهات الرقابية بغية تصحيحها أو تداركها”.

وأشارت المنظمة إلى أن الخلية ستبدأ في الإستماع لشكاوى المستلكين بداية من الغد، عبر الرقم3311، أو عبر تطبيق “أسواق” للوزارة.