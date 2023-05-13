قناة النهار خلية المطاردة.. مولود أمني جديد يدعم جهود مصالح أمن الطرقات بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ماي 2023 - 22:26 شارك غرِّد أرسل 110 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oHVVd اقرأ أيضا الممثلة السورية "شكران مرتجى" تشكر الجزائر وشعبها على تقديم الدّعم في الزلزال الأخير قناة النهار 11 ماي الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023 بتندوف قناة النهار 10 ماي محمد بدروني يروي قصته المأساوية وكيف كان يبيت في حاوية ويأكل "الكاشير" من أجل تحقيق حلمه قناة النهار 03 ماي جزائريون: أحميدة .. مرشد سياحي يصنع البهجة وسط السياح قناة النهار 24 أفريل شبح الجفاف .. ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة للري قناة النهار 06 ماي والي المسيلة يكرم القارئ عبد العزيز سحيم بعمرتين قناة النهار 23 أفريل تيارت: مزاد لبيع 13 مهرا عربيا أصيلا والمهر إشتياق يتصدرها بـ 53 مليون سنتيم قناة النهار 02 ماي الموطار المخفي: لابد من الإستعانة بالرادارات وأجهزة قياس الصوت لمعاقبة المخالفين قناة النهار 23 أفريل شاهد كيف تمكن عناصر الأمن الوطني من كشف وحجز أكثر من 5700 قرص مهلوس من نوع بريغبالين بالمدية قناة النهار 11 ماي ارزقي رمان :" رانا نلعبو في بلادنا مايهمش وين راح نلعبو" قناة النهار 09 ماي