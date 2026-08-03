خليدة بوفدش تستقبل أطفالا من أبناء الجالية الوطنية ومن أدرار

استقبلت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، بمقر المجلس الشعبي الوطني، صباح يوم الإثنين، وفداً يضم 120 طفلا من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعددا من أبناء ولاية أدرار، متواجدون على التوالي بمركزي العطل والترفيه بعين طاية وسطاوالي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، وبعدما رحبت رئيسة المجلس الشعبي الوطني بأعضاء الوفد. شهد اللقاء حواراً مفتوحاً وصريحاً تم فيه الاستماع إلى انشغالات هؤلاء الأطفال وتساؤلاتهم.

كما تم تبادل الحديث حول مختلف القضايا التي تهمهم، وتأكيد حرص مؤسسات الدولة على مرافقتهم وتعزيز مساهمتهم في مسار بناء الجزائر المنتصرة.

وعقب هذا اللقاء، قام الوفد بجولة عبر مختلف مرافق المجلس الشعبي الوطني. حيث تلقى شروحا حول المهام الدستورية والتشريعية والرقابية للمجلس، وكذا تنظيمه وهياكله.

كما اطلع على قاعة الجلسات ومختلف الفضاءات التي تحتضن نشاطه. بما مكّنهم من التعرف عن قرب على آليات عمل المؤسسة التشريعية ودورها في تكريس الممارسة الديمقراطية وخدمة المواطن.

وجرت أطوار هذا الاستقبال بحضور علي جلولي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج. إلى جانب نواب الجالية مهدي حوحو، فارس رحماني، بدار جلول وبليلة اسماعيل.