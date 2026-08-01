خليدة بوفدش تُعزي في وفاة عضو مجلس الأمة عبد الحق بن بولعيد

توجّهت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، اليوم السبت، بخالص التعازي وصادق المواساة إثر وفاة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، عبد الحق بن بولعيد، نجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد.

وجاء في تغريدة لرئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. تلقيت نبأ وفاة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي السيد عبد الحق بن بولعيد. نجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد”.

وأضافت بوفدش: “أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه. راجيةً من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

كما تقدّمت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، بتعازيها إلى النائب شهرزاد بن بولعيد. في وفاة عمها عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.

وكتبت رئيسة المجلس الشعبي الوطني: “أتقدم بخالص التعازي إلى السيدة النائب شهرزاد بن بولعيد. في وفاة عمها السيد عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي”.

وبهذه المناسبة الأليمة، جدّدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني تعازيها لأسرة الفقيد وذويه. راجيةً من المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.