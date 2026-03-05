خليدة تومي أمام العدالة ضحية قذف الكتروني

فتحت صبيحة اليوم الخميس محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. بعد تعرضها لحملة من التشهير و القذف لسمعتها. عقب معاينتها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومثلت اليوم امام هيئة المحكمة خليدة تومي الوزيرة السابقة للثقافة رفقة دفاعها ، بعد شكوى اودعتها لدى الجهات القضائية ، عقب معاينتها لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تمس بسمعتها وشرفها ، وتوصلت التحريات الى تحديد هوية المتهمة التي تمت متابعتها امام ذات الجهة القضائية التي وجهت لها جنحة القذف و السب و الشتم

هذا وقد صرحت خليدة تومي ان المتهمة كانت تعمل في منزلهم منذ مدة طويلة ،وانها قامت بنشر منشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعي منشورات مست بسمعتها وسمعة عائلتها ،فيما التمست هيئة دفاعها تعويض قدره دينار رمزي .

من جهة اخرى تغيبت المتهمة (م) التي وجهت لهت جنحة القذف و السب و الشتم وتغيبت عن جلسة المحاكمة

هذا وقد إلتمس وكيل الجمهورية ضدها تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ،و 50 الف دج غرامة مالية نافذة ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى تاريخ 2 أفريل .

النهار اولاين