خليدة تومي أمام العدالة مجدداً يوم 10 أفريل

أجّلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد اليوم. إلى تاريخ 10 أفريل جلسة محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. التي توبعت في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تتعلق بنشاطات ثقافية.

وتمت متابعة وزيرة الثقافة خليدة تومي رفقة عدد من إطارات سابقة بوزارة الثقافة. بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 06/01. وجاء سبب تأجيل القضية بسبب غياب خليدة تومي اليوم عن جلسة المحاكمة لاسباب صحية .

و الجدير بالذكر سبق وأن تمت إدانتها من قبل في قضايا ذات صلة بالفساد بعقوبة سالبة للحرية. حيث تمت إدانتها من طرف مجلس قضاء الجزائر بعقوبة 4 سنوات حبس منها عامين ونصف نافذة ،بعد أن وجهت لها تهم تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة ومنح إمتيازات غير مستحقة تبديد اموال عمومية سيما اثناء تنظيم التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس قطاع الثقافة.

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