خليدة تومي أمام المحكمة يوم 20 جانفي

برمجت محكمة سيدي امحمد ملف قضية خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة، ومتهمين آخرين الى تاريخ 20 جانفي الجاري. بعدما تمت متابعتها في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009. و“المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 .

كما تتابع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. رفقة (ب عبد الحميد ) رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات و (الامر بالصرف )المتواجد رهن الحبس المؤقت والمدير السابق لثقافة تلمسان. المتواجد تحت اجراء الرقابة القضائية .

في حين وجهت للمتهمين تهم تتعلق ب منح امتيازات غير مستحقة و إختلاس اموال عمومية و إساؤة إستغلال الوظيفة .

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ومثل أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد رئيس ديوان خليدة تومي. والمحافظ المكلف بالمهرجانات المدعو بن بليدية عبد الحميد.

وهذا من أجل استكمال التحقيق معه في الموضوع في ملف الفساد الذي طال المهرجان الافريقي لسنة 2009.

كما كان حسب المصادر المتهم الآمر بالصرف بوزارة الثقافة، حيث تم حلبه من طرف عناصر الدرك الوطني.

في حين توبع في ملف قضية الحال المتهم رفقة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. والمدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد هذا الاخير تحت اجراء الرقابة القضائية

كما وجهت لهم تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و إختلاس اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.