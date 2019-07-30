خليدة تومي ترد على وكيل الجمهورية.. أنا موجودة بالجزائر

تتواجد وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بيتها العائلي الواقع بحي تيليملي في العاصمة حسبما نشرت وكالة الانباء الجزائرية.

واوضحت خليدة تومي بالبيت العائلي بالجزائر العاصمة انها لم تغادر الجزائر منذ سنة على الاقل.

واضافت تقول “أعيش في بلدي بالجزائر العاصة في البيت العائلي مع أسرتي و لم أغادر بلدي منذ سنة على الاقل”.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان قد اكد صبيحة اليوم الثلاثاء أنه “استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب تواجد خليدة تومي بفرنسا و تعذر تنقل عبد الوهاب نوري إلى المحكمة بسبب المرض”.

وأضاف أنه تم بمحكمة تلمسان الاستماع في هذه القضية لعدة أطراف وهم مدير الثقافة لولاية تلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” و المحاسب و المراقب المالي و الشركة المستوردة للخيمة العملاقة و قابض مصالح الجمارك بميناء الغزوات.

اما التحقيق الذي قامت به العدالة فيتعلق باقتناء خيمة عملاقة تم استيرادها من ألمانيا لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” و التي لم يظهر لها أثر بعد ذلك.