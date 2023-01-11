خليفاتي: بدء مباحثات مجلس التجديد الإقتصادي والحكومة قريبا

كشف نائب رئيس مجلس التجديد الإقتصادي حسن خليفاتي، عن إنشاء أفواج عمل تضمّ مختصين و خبراء. بهدف مباشرة مباحثات قطاعية مع أعضاء الحكومة قريبا.

و أضاف خليفاتي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أن مجلس التجديد الإقتصادي رفع جملة من الإنشغالات إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لدى استقباله بعثة مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري في نوفمبر المنصرم.

كما أكد نائب رئيس مجلس التجديد الإقتصادي حسن خليفاتي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية اليوم الأربعاء، على الجهود الكبيرة التي تبذلها نقابة مجلس التجديد الاقتصادي. التي اعتبرها أول تكتل يجمع بين القطاعين العام و الخاص بهدف مواكبة الإصلاحات الإقتصادية. التي بادرت بها الحكومة منذ السنوات الثلاثة الأخيرة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

ولدى تطرقه إلى الضمانات الكبرى لقانون الاستثمار، أوضح ضيف الثانية أنّ المجلس قدّم اقتراحات كثيرة تمّ تضمينها في هذا القانون. مبرزا في السياق ذاته، دور النصوص التطبيقية السبعة الصادرة خلال شهرين”.

وجدّد خليفاتي تأكيده على ضرورة بعث الإقتصاد الوطني بالإعتماد على الإستثمار. خاصة في ظلّ الضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد. وحرص رئيس الجمهورية على رفع العراقيل وإحداث إصلاحات شاملة في شتى القطاعات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور