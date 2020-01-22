خليفاتي: شركات التأمين تمر بمرحلة جد صعبة

كشف الرئيس المدير العام لشركة أليونس للتأمينات، حسان خليفاتي، أن شركات التأمين تمر بوضعية جد صعبة خلال هذه الفترة.

وقال خليفاتي، اليوم الأربعاء للنهار، أن معظم شركات التأمين عرفت تراجع كبير في رقم أعمالها.

معتبرا أن تكليفهم بتحصيل الرسم على التلوث المفروض في قانون المالية، كشف أنه ومنذ بداية 2020 أي في فترة 20 يوم تم تحصيل على مستوى شركته فقط ما يتجاوز 20 مليون دينار أي 2 مليار سنتيم من هذا الرسم لصالح الخزينة.

وأكد أن المبلغ المحصل لم يدخل خزائن الشركة منها شي، و في المقابل تراجع رقم أعمال الشركة بما يقارب 9 مليار سنتيم في نفس الفترة مقارنة بـ 2019.

وأضاف أن ذلك ما جعله يدعو إلى الغاء هذا الرسم أو على الأقل تكليف جهات أخرى كمديريات الضرائب لتحصيلها.