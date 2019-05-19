خليفاتي يترشح لرئاسة الأفسيو ويصرح:” سأغير منتدى رؤساء المؤسسات جذريا وأُرسم قطيعته مع السياسة”

أعلن الرئيس المدير العام لشركة أليانس للأمينات حسن خليفاتي رسميا عن ترشحه لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، حيث كشف في منتدى جريدة الحوار عن الخطوط العريضة لبرنامج ترشحه وعلى رأسها القطيعة مع السياسة والتغيير الجذري لهيكلة وتنظيم المنتدى.

وشدد خليفاتي على أنه، ومن يدعمون ترشحه، بأنهم حملة مشروع تغيير وإعادة البناء، وليسوا في حاجة لمنصب، مضيفا أن الاغلبية في الافسيو تريد التغيير، خاصة وان المنتدى باتت لديه صورة غير نقية لدى شباب الحراك لذا طرحنا مشروع القطيعة.

وفي هذا السياق كشف عن لقاء جمعه مع اسعد ربراب يوما قبل توقيفه، وتحدثا حول إمكانية عودة ربراب وآخرين للأفسيو وإصلاحه وتغيير صورته التي تشوهت.

وعن السياسة قال خليفاتي :”السياسة تبقى للسياسيين و اعضاء المنتدى كأشخاص لهم الحق لممارسة السياسة لكن المنتدى لن يتدخل كجمعية . من جهة اخرى طرح خليفاتي فكرة اعادة تسمية المنتدى لأنه اخذ ضربة كبيرة، بالإضافة إلى اعادة صياغة القانون الاساسي .