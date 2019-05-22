خليفاتي يعدل عن ترشحه للأفسيو ويعلن إستقالته لهذه الأسباب

أكد الرئيس المدير العام للأليانس للتأمينات، اليوم الأربعاء، إنسحابه من سباق الترشح لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات والإستقالة منه أيضا.

وحسب بيان للمدير العام، فإن قرار الإنسحاب والإستقالة يأتي عقب إرادة معلنة بالقيام بإصلاحات عميقة والرقي بالمنتدى.

وكذا إستجابة لطلب العديد من الأعضاء-يضيف المتحدث- حتى يكون هناك مشروع القطيعة مع برنامج الرئيس السابق وكذا إعادة تأسيس المنتدى.

وأضاف ذات المصدر، أنه بالرغم من القبول الذي وجده خليفاتي خلال ترشحه للمنتدى من قبل أعضاء الأفسيو

وبالرغم من كل المجهودات الجبارة التي أشرف عليها الرئيس المؤقت المستقيل، منصف عثماني إلى جانب بعض الأعضاء الأحرار و الصادقين،

لتسيير المرحلة الإنتقالية برصانة وضمان نزاهة وشفافية سيرورة السباق الإنتخابي، ساد المنتدى وللأسف الشديد، جو مكهرب ملئه الفساد والنزاعات،

لم يفقد الإستحقاق الإنتخابي مصداقيته و شرعيته فحسب، بل أفقد كل المنتدى شرعية وجوده، يضيف المصدر ذاته .

وكشف المصدر، أن الأفسيو أصبحت فيه ضغوطات مستمرة ومشادات كلامية وحتى مناوشات جسدية

بالإضافة إلى مناورات “خادعة” صدرت عن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق، التي ترفض التغيير وتفضل التشبث بسياسة الرئيس السابق.

وأعرب خليفاتي عن فقدانه الثقة في مصداقية ونزاهة وشفافية هذا الاستحقاق الإنتخابي، مساندا فحوى رسالة منصف عثماني المستقيل هو الأخر.

وندد رئيس الأليانس بكل تلك الممارسات الفاسدة ومحاولات زرع الفتنة من أجل إبقاء الأفسيو رهين الفساد لأجل أهداف مدسوسة .