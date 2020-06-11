خليفاتي: 1300 مليار نحولها للضرائب سنويا من رسم البيئة على المركبات

تحول شركات التأمين العمومية والخاصة غلافا ماليا يصل إلى ألف وثلاثمائة مليار سنتيم إلى خزينة المديرية للعامة للضرائب مقابل فرض ضريبة 1500 دينار على تأمين السيارات.

وقال حسان خليفاتي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين في حديث خص به “النهار أونلاين”، بأن المبلغ المالي الذي يدفعه الشخص المؤمن لمركبته، والذي يعادل أو يزيد عن ألف وخمسمائة دينار، هو عبارة عن رسم.

وأضاف ذات المتحدث- أن المبلغ تدفعه شركة التأمين الى خزينة الضرائب كل نهاية شهر، ليصل اجمالي المبلغ المالي المحول إلى ما بين ألف و200 والف 300 مليار سنتيم في السنة الواحدة.

وأشار المتحدث إلى أن الإتحاد الوطني لشركات التأمين كان قد طالب بإلغاء هذا الرسم في قانون المالية لسنة 2020 وقانون المالية التكميلي لنفس السنة، وأن الاتحاد سيستمر في المطالبة بإلغائه في قانون المالية لسنة 2021.

وارجع خليفاتي، أسباب إصرار اتحاد شركات التأمين على الغاء الرسم الى التأثير الأخير على رقم أعمال شركات التأمين وتراجعه بنسبة عشرين من المائة طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية شهر ماي المنقضي بما يمثل الفي مليار سنتيم.

هذا وكشف حسان خليفاتي، عن لائحة مطالب تقدم بها الاتحاد الذي يتحدث باسمه إلى وزير المالية من أجل تسيير مرحلة مابعد رفع الحجر بالنسبة لشركات التأمين.