قالت بطلة الملاكمة الجزائرية،إيمان خليف، أن ولوجوها لعالم رياضة الملاكمة كان بمحض الصدفة.

وفي آخرظهور إعلامي للملاكمة خليف، عبر الصفحة الرسمية لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس”، عبر “فيسبوك” قلت خليف:”بداياتي في عالم الملاكمة كانت صدفة”.

وأضافت الملاكمة خليف:”كنت أهوى كرة القدم، وأفضل ممارستها بعدها أُعجبت برياضة الملاكمة، واليوم أنا متأهلة للأولمبياد، وأتمنى التتويج بميدالية أولمبية”.

وتابعت المتحدثة:”الحواجز تولد الدوافع، نشأت في قرية صغيرة بولاية تيارت، كنت أعاني من مشكل التنقل نظرا لإنعدام المواصلات”.

وتابعت ذات المتحدثة:”لم أكن أملك الأموال الكافية للتنقل إلى قاعات الملاكمة واليوم الحمد لله، أنا نائبة بطلة العالم للملاكمة”.

وختمت الملاكمة إيمان خليف:”الأولمبياد حدث كبير، تحضيراتي متواصلة لأكون في الموعد وتشريف الجزائر في هذا المحفل الدولي”.