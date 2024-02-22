خليف:”بداياتي في عالم الملاكمة كانت صدفة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
قالت بطلة الملاكمة الجزائرية،إيمان خليف، أن ولوجوها لعالم رياضة الملاكمة كان بمحض الصدفة.
وفي آخرظهور إعلامي للملاكمة خليف، عبر الصفحة الرسمية لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس”، عبر “فيسبوك” قلت خليف:”بداياتي في عالم الملاكمة كانت صدفة”.
وأضافت الملاكمة خليف:”كنت أهوى كرة القدم، وأفضل ممارستها بعدها أُعجبت برياضة الملاكمة، واليوم أنا متأهلة للأولمبياد، وأتمنى التتويج بميدالية أولمبية”.
وتابعت المتحدثة:”الحواجز تولد الدوافع، نشأت في قرية صغيرة بولاية تيارت، كنت أعاني من مشكل التنقل نظرا لإنعدام المواصلات”.
وتابعت ذات المتحدثة:”لم أكن أملك الأموال الكافية للتنقل إلى قاعات الملاكمة واليوم الحمد لله، أنا نائبة بطلة العالم للملاكمة”.
وختمت الملاكمة إيمان خليف:”الأولمبياد حدث كبير، تحضيراتي متواصلة لأكون في الموعد وتشريف الجزائر في هذا المحفل الدولي”.
رابط دائم : https://nhar.tv/WhHRK