خليفة أونيسي يجتمع برؤساء أمن ولايات ناحية الوسط

أشرف المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي، اليوم، على لقاء تقييمي وتوجيهي جمعه برؤساء أمن ولايات ناحية الوسط.

اللقاء جرى بالجزائر العاصمة وجمعه برؤساء أمن ولايات ناحية الوسط، رؤساء المصالح الجهوية لذات الناحية وبحضور المدراء المركزيين للأمن الوطني.

أسدى المدير العام للأمن الوطني توجيهات عملياتية ذات الصلة بإستعدادات الأمن الوطني على المدى القصير والمتوسط، المرتبطة بتأمين مختلف المناسبات والمواعيد الوطنية، على غرار الدخول الاجتماعي برسم سنة 2020-2021، تأمين مجريات إمتحانات شهادة البكالوريا و كذا الدخول الجامعي والمدرسي.

وعلاوة على ذلك، أكّد السيّد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة المواصلة في مكافحة كل أشكال الجريمة، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن، لتعزيز الشعور بالأمن و الطمأنينة لديه، مُشدّدا في ذات الوقت، على ضرورة مضاعفة الجهود لمحاربة الجريمة الحضرية ومكافحة ظاهرة الاعتداءات ضد الأشخاص والممتلكات وحمل الأسلحة المحظورة.

في ختام اللقاء، أشاد المدير العام للأمن الوطني بجهود أفراد الشرطة في مجال محاربة الجريمة والوقاية منها، وكذا السهر على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العليا للبلاد لمواجهة انتشار وباء كورونا، إلى جانب مختلف الشركاء والفاعلين من المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.