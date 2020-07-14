خليفة أونيسي يدشّن 4 مقرّات شرطية جديدة في معسكر

دشّن المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، اليوم الثلاثاء، برفقة والي معسكر، عبد الخالق صيودة، 4 مقرّات شرطية جديدة لدعم التغطية الأمنية في الولاية.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني في صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فقد حضر مراسيم التدشين السلطات المحلية للولاية وممثلين عن المجتمع المدني، وإطارات مركزية وجهوية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد دشّن خليفة أونيسي مقر الأمن الحضري الـ 09 في القطب العمراني الجديد بمدينة معسكر، الذي يندرج ضمن استراتيجية الأمن الوطني في مرافقة ومسايرة برامج الدولة المتعلقة بالأقطاب السكنية والحضرية الجديدة.

ليقوم بعدها بتدشين ووضع حيّز الخدمة مقرّين أمنيين حضريين سيدعمان الهياكل الأمنية المتواجدة في الولاية، ويتمثلان في الأمن الحضري الـ 01 بمدينة تيغنيف التي تشهد توسعا عم…