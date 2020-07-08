خليفة أونيسي يشرف على تدشين مقرات شرطية بولاية المسيلة

أشرف المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة اليوم، رفقة والي المسيلة، العرجا الشيخ، على مراسم تدشين مقرات شرطية جديدة بالولاية.

وتمثلت الهياكل الشرطية الجديدة في مقر أمن دائرة مقرة، ومقر الأمن الحضري الـ 11 بالقطب الحضري الجديد بمدينة المسيلة والذي يندرج ضمن إستراتيجية الأمن الوطني في مرافقة برامج الدولة المتعلقة بالسكن.

وبدائرة عين لحجل قام المدير العام للأمن الوطني بتدشين مقر الأمن الحضري الأول، الذي من شأنه تعزيز العمل الجواري والمجتمعي والسهر على تقديم خدمة عمومية للمواطن.

وشدد المدير العام للامن الوطني بالمناسبة، على ضرورة مضاعفة الجهود في مجال تطبيق الصارم للقوانين والإجراءات، للحفاظ على أمن المواطن والسهر على حماية الممتلكات.

التغطية الأمنية بلغت نسبة 100 بالمائة عبر إقليم لولاية المسيلة

وتعــزز هذه الإنجــازات الجـديـدة مستــوى التغطيــة الشرطيــة بالولايــة، والتــي بلغــت نسبتهــا 100 بالمائة، وذلك علــى مستــوى الإقليم الحضــري للــولايــة.

كمـا تم تجــهيز المقــرات الشرطيــة الجــديدة بمنظومــة خدمــات أمنيــة متكــاملــة، تقدمهــا مصالــح الشرطــة للمواطن، بدايــة من استقبــاله، والإصغــاء إلى انشغــالاته والتكفــل بهــا، بمقــاربة جــوارية مجتمعيــة، التــي هــي من أولويــات رجــل الشرطــة خــلال التعامـل اليومــي مــع مختــلف فئــات المجتمــع، وستساهم هذه المرافق الشرطية، إلى جانب الشركاء الأمنيين، في دعم جهود توفير الظروف الأمنية الملائمة للتنمية بالولاية.

ودعمت هذه المرافق الشرطية الجديدة بروابط اتصالية عديدة لخدمة المواطن، منها الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، والخطوط الهاتفية المجانية 1548 وخط شرطة النجدة على الهاتف الثابت 17 والخط 104، ما يشكل حلقة تواصل قوية ودائمة تجسد فعلا تقريب الشرطة من المواطن.