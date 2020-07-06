خليفة أونيسي يطلق الحملة الوطنية للوقاية المرورية “الوقوف الخطير.. يكلف الكثير”

أشرف المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، اليوم الإثنين، على الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية للوقاية المرورية تحت شعار “الوقوف الخطير.. يكلف الكثير”.

وتمّ في مقر مديرية الأمن العمومي إطلاق هذه الحملة التي تتمحور أساسا حول التحسيس بمخاطر التوقف العشوائي ومحاربة المظاهر السلبية المرتكبة من طرف بعض السائقين.

وشدد أونيسي خلال مراسم الافتتاح الرسمي للحملة التوعوية، على ضرورة التنفيذ الصارم لقواعد قانون المرور مع الالتزام بتطبيق تدابير الحجر الصحي بالاعتماد على مقاربة جوارية مجتمعية.

مضيفا بأن الهدف الأسمى من هذه النشاطات الاتصالية هو حماية الأشخاص والممتلكات والسهر على دعم جهود الدولة للحد من انتشار وباء “كورونا”.

داعيا مصالح الشرطة إلى بذل مجهودات مضاعفة لتنفيذ المهام المنوطة بهم، بالتركيز على الاستباقية الميدانية للحيلولة دون وقوع أي فعل يخل بالأمن والسكينة،

وأوضح خليفة أونيسي بأنه العائلات تعمد في ظل غلق الشواطئ إلى التنقلات البديلة داخل المدن، مما يفرض السهر على تجنب الوقوف والتوقف العشوائي والخطير في شوارع وطرق المدن والمناطق الحضرية

مشيرا إلى أن ذلك يتسبب دائما في أضرار جسمانية ومادية خطيرة، ويعطّل مصالح المواطنين.