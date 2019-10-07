خليفة جميعي يصدر أول بيانا بإسم الأفلان وهذا مضمونه

اصدر حزب جبهة التحرير الوطني بيانا يدعو من خلاله كافة المناضلين في الحزب للمشاركة بقوة في الإستحقاق الرئاسي المقبل .

واوضح علي صديقي الامين العام للافلان بالنيابة ان هذه المحطة في حياة الامة تقتضي من مناضلي الحزب بذل كل طاقاتهم ولإثبات قوتهم كحزب تاريخي

وأضاف صديقي انه على مناضلي الحزب ان يكونوا في مستوى تطلعات الظروف الراهنة وعليهم ان يدركوا جيدا حجم الرهانات والمخاطر المحدقة ببلادنا وحزبنا

كما حث الامين العام بالنيابة مناضلي الحزب ان يكونوا في الطليعة والوقوف بجانب الشعب وإرادته ببناء جزائر جديدة