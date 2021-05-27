خليفة “مبولحي” يلتحق رسميا بمركز سيدي موسى

إلتحق بصفة رسمية الحارس الشاب لفريق “نيس” الفرنسي “تيدي بولهندي” والذي يُعتبر الخليفة المُحتمل لحارس الخضر الحالي رايس وهاب مبولحي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا للمُشاركة في تربص المنتخب الوطني الجزائري القادم.

الحارس الثالث لفريق الجنوب الفرنسي نشر اليوم الخميس صورة له بقميص أبطال القارة السمراء على “ستوري” حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” مؤكدا تواجده بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بعد استدعاءه من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي كما أرفق الصورة بعلم الجزائر ونجمتين.

صاحب ال20 ربيعا فقط سيُشارك لأول مرة في تربص المنتخب الوطني الجزائري الأول بعد أن سبق له المُشاركة مع الخضر لأقل من 20 سنة، وسيكون “تيدي بولهندي” تحت أنظار الكوتش جمال بلماضي ومُدرب الحراس “عزيز بوراس” الذين يسعيان لتحضير خليفة “الرايس” الذي أصبح على مشارف الاعتزال الدولي بالنظر لتقدمه في السن.

تربص المنتخب الوطني الجزائري سينطلق بصفة رسمية يوم الإثنين 31 ماي المُقبل وينتهي يوم 15 جوان وتتخلله ثلاث لقاءات ودية تحضيرية ضد كل من منتخب موريتانيا، مالي وكذا منتخب تونس، وذلك تحسبا لانطلاق تصفيات مُنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.