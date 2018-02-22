خليفة يعتذر من بلايلي بعد صفعة “الديربي”

تحصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي على إعتذار صريح من طرف نظيره التونسي، صابر خليفة بعد أن صفعه خلال “الديربي” الأخير.

وأوضح مُهاجم النادي الإفريقي بأنه طلب العفو من نجم الترجي الرياضي قائلا :”لقد طلبت منه السماح والمياه عادت لمجاريها بيننا”.

وأضاف اللاعب السابق لـ”أولمبيك مارسيليا” بأنه مُتأسف للتصرف الذي قام به مع إبن الباهية وهران، مُرجعا ذلك لضغط المُباراة فقط.

يُذكر بأن يوسف بلايلي غاب أمس الأربعاء عن تشكيلة “المكشخة” التي إكتسحت “كونكورد” الموريتاني بخماسية كاملة في رابطة الأبطال الإفريقية.