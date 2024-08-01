خليف: “أتمنى تحقيق انتصار ثاني لضمان ميدالية وبعدها التفكير في الذهبية”

كشفت بطلة الملاكمة الجزائرية، ايمان خليف، اليوم الخميس، عن أهدافها في الألعاب الأولمبية 2024، الجارية حاليا بباريس.

وأدلت إيمان خليف، بتصريحات للتلفزيون العمومي الجزائري، عقب فوزها اليوم الخميس، بأول نزال، على حساب الإيطالية أنجيلا كاريني، أين قالت: “أولا أشكر كل الشعب الجزائر، بعد هذا الانتصار الاول”.

كما أضافت البطلة الجزائرية: “أتمنى تحقيق الانتصار الثاني لضمان ميدالية، وبعدها التفكير في الميدالية الذهبية”.

وختمت ايمان خليف، تصريحاتها، بتوجيه كلمة للشعب الجزائري: “أقول للشعب الجزائري بأنني أعمل على تقديم أفضل ما لدي من أجل اسعادهم”.