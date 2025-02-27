خليف: “”أي بي أي” غير معترف به واللجنة الأولمبية فصلت في الأمر”

أكدت البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، بأن الاتحاد الدولي “أي بي أي” غير معترف به، وبان اللجنة الأولمبية الدولية، قد فصلت في الأمر.

وصرحت خليف، اليوم الخنيس، على هامش، الجمعية الانتخابية للجنة الاولمبية الجزائرية: “تم أمس الإعتراف بالاتحادية العالمية الجديدة للملاكمة، والتي ستتكفل بالاشراف على المنافسات مستقبلا”.

وأضافت: “الاتحاد اللدولي (أي بي أي) غير معترف به، مثلما أكدته سابقا، ما يعني بأنه لم تكن هناك معركة معهم، هم فقط من كانو يقومون بحملات، وحاليا اللجنة الدولية فصلت في كل الأمور”.

وأردفت البطلة الأولمبية الجزائرية: “رياضة الملاكم من أقدم الرياضيات في الألعاب الأولمبية، إلى جانب ألعاب القوى، لذا اللجنة الأولمبية الدولية، أعطت قيمة لهذه الرياضية”.

وتابعت إيمان خليف: “أنا فخورة، كون الملاكمة متواجدة ضمن الألعاب الأولمبية، واتمنى أن نتمكن من تشريف الجزائر في أكبر المحافل الدولية”.