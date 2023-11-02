خليف تخوض تربصا بأمريكا تحسبا لأولمبياد باريس 2024

تتواجد بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بالولايات المتحدة الأمريكية، لخوض تحضيراتها تحسبا للألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونقلت الإذاعة الوطنية، تصريحات مناجير ايمان خليف، ناصر يفصح: “خليف تتواجد منذ ثلاثة أيام بأمريكا، لاستكمال برنامجها التحضيري بيادة المدرب اسماعيل سالاس”

كما أضاف: “تدخل هذه المرحلة الاعدادية، ضمن برنامج تحضيري طويل تحسبا لأولمبياد باريس 2024، أسن شرعت في العمل الفعلي، الذي تتخلله منازلات مع أبطال في الملاكمة”.

وأردف ناصر يفصح: “ستجري خليف، تربصا من 17 إلى 25 نوفمبر بسنغافورة، وهي فرصة لخوض أول منازلة احترافية لها، قبل العودة إلى فرنسا لمواصلة التحضيرات. كما برمجت الاتحادية الجزائرية مشاركة ايمان خليف في دورة من 27 جانفي إلى 4 فيفري 2024 بإسبانيا”.