خليف تدخل في تربص بالدوحة تحضيرا لبطولة العالم للملاكمة

دخلت البطلة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، في تربص تحضيري، بمركز “أسباير” بالدوحة، تحضيرا لمشاركتها في بطولة العالم للملاكمة النسوية 2025.

وعقدة خليف، اليوم الخميس نودة صحفية بالدوحة، وفق (و.أ.ج)، أكدن فيها انطلاق تدريباتها في أكاديمية “أسباسر” وستدوم إلى غاية 29 ماسر الجاري.

كما أعربت البطلة الأولمبية الجزائرية، عن سعادتها بالتواجد في قطر، منوهة للدعم الذي تلقته من أكاديمية “أسباير”، التي تتيح لها فرصة التطور في مسيرتها، وتمثيل المرأة العربية في رياضة الملاكمة.

وتسعى لايمان خليف، للاستفادة من أحدث المرافق الرياضية، وأفضل المدربين، لضمان جاهزيتها الكاملة للبطولة العالمية 2025، والمقررة في ليفربول.