خليف: “تعرضت لمؤامرة كبيرة حتى لا يُرفع علم الجزائر”
كشفت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، في أول رد فعل لها، تعرضها رفقة الجزائر لمؤامرة، بحرمانها من خوض النزال النهائي لبطولة العالم.
وفي تصريح نشرته خليف، عبر “فايس بوك” أوضحت: “كنت أتمنى أن ألقاكم في ظروف أحسن من هذه بالميدالية الذهبية لكن..”.
كما أضافت: “لسوء الحظ، تعرضت لمؤامرة، تم من خلالها حرماني من خوض النزال النهائي في هذه البطولة العالمية للملاكمة”.
وأردفت: “تم تبرير حرماني من خوض هذا النهائي، بسبب بعض الصفات التي تم اعتبارها غير مقبولة في صنف النساء، ومؤهلاتي العالية”.
وأضافت خليف: “الجزائر تعرضت لمؤامرة من بعض الأطراف، وبالتحديد من بلدين، حتى لا يرفع علمنا، ولا ننال الميدالية الذهبية”.
وتابعت البطلة الجزائرية ايمان خليف: “أدعو الدولة الجزائرية والشعب للوقوف إلى جانبي، في هذه المرحلة الصعبة التي أمر بها”.
https://www.facebook.com/sonia.amelina.75/videos/948180696173244/?mibextid=Nif5oz