خليف حجيلة على بعد خطوة من أولمبياد باريس

باتت الملاكمة الجزائرية، خليف حجيلة، قاب قوسين أو أدنى من اقتطاع تأشيرة التواجد في أولمبياد باريس 2024.

وتأهلت البطلة الجزائرية، خليف حجيلة، إلى نصف نهائي دورة “داكار” السنغالية، المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024.

وفازت اليوم الأربعاء، خليف حجيلة، على منافستها الموزمبيقية مولينقو، في ربع نهائي وزن 60كلغ.

وكشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بأن البطلة حجيلة، تحتاج للفوز في المربع الذهبي، من أجل التأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس.